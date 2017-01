Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Ewiges Wunderkind - Die fabelhafte Welt des Wolfgang Joop D 2015 Merken Wolfgang Joop fasziniert und polarisiert gleichermaßen. Er ist Deutschlands bekanntester Designer. Seit er in der Jury von "Germany's Next Topmodel" mitmischt, ist der 70jährige auch pubertierenden Jugendlichen ein Begriff. SPIEGEL TV Wissen hat das Wunderkind der Modebranche über Monate begleitet. Vor der Kamera erinnert er sich an Erfolge und Niederlagen und verrät seine Ängste und Träume. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ewiges Wunderkind - Die fabelhafte Welt des Wolfgang Joop