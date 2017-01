Das Erste 00:20 bis 01:53 Komödie Die Diva, Thailand und wir! D, A 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben der Neuendorffs ändert sich, als plötzlich Susannes (Anneke Kim Sarnau) nervige 72-jährige Mutter Anneliese (Hannelore Elsner) pflegebedürftig vor der Tür steht. Nicht nur, dass die ehemalige Opernsängerin mit ihren Allüren alle zur Weißglut treibt, nun muss sie auch in den Familienurlaub nach Thailand mitgenommen werden. Der Gau für die Neuendorffs! Gab es in Thailand nicht diese zauberhaften, preiswerten Pflegeheime für deutsche Senioren? 11.000 km weit weg? Das ist exakt der Abstand, den sich Susanne zu ihrer Mutter wünscht. Und so entscheidet sich Susanne für "Outsourcing" ihres Problems und bucht einen Platz in so einem thailändischen Pflegeheim. Blöd nur, dass der Rest der Familie und vor allem Anneliese von all dem nichts ahnt. Die hat nämlich ein ganz anderes Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Anneliese Behrens) Anneke Kim Sarnau (Susanne Neuendorff) Karl Fischer (Alois Strasser) Marcel Mohab (Frank Neuendorff) Lina Hüesker (Leni Neuendorff) Luis August Kurecki (Paul Neuendorff) Originaltitel: Die Diva, Thailand und wir! Regie: Franziska Buch Drehbuch: Aglef Püschel, Franziska An der Gassen Kamera: Konstantin Kröning Musik: Mathias Rehfeldt