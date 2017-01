Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Riesenmaschinen Zertrümmern mit System USA 2009 Stereo 16:9 Merken Sie beißen sich durch Zentimeter dicken Stahl, pulverisieren ganze Betonplatten und häckseln Telefonmasten im Sekundentakt: Tonnenschwere Riesenmaschinen. Experten und speziell ausgebildete Facharbeiter erklären die Funktionsweise der Giganten und demonstrieren wie man das "schwere Gerät" kontrolliert. Der Umgang mit diesen Meisterwerken der Mechanik erfordert nämlich jede Menge technisches Know-how. Auch strenge Sicherheitsmaßnahmen sind bei ihrem Einsatz unumgänglich. Diese Folge zeigt beeindruckende Technik-Kolosse bei dem, was sie am besten können: Zertrümmern mit System! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What A Tool