Sky 1 20:15 bis 21:05 Serien Wentworth Bis zum Mond und wieder zurück AUS 2013 Stereo 16:9 HDTV Bea (Danielle Cormack) erlebt die dunkelste Stunde ihres Lebens: Sie erfährt, dass ihre Tochter Debbie an einer Überdosis Heroin gestorben ist und bricht daraufhin komplett zusammen. Sie macht ihrem Mann Harry Vorwürfe, weil er Debbie vernachlässigt habe. Aber auch Harry ist fix und fertig. - Düster-beklemmendes Knastdrama um eine junge Frau, die sich im brutalen Alltag des Strafvollzugs behaupten muss. Schauspieler: Danielle Cormack (Bea Smith) Kate Atkinson (Vera Bennett) Celia Ireland (Liz Birdsworth) Shareena Clanton (Doreen Anderson) Robbie Magasiva (Will Jackson) Nicole Da Silva (Franky Doyle) Kris McQuade (Jacs Holt) Originaltitel: Wentworth Regie: Kevin Carlin Drehbuch: Lara Radulovich, David Hannam, Reg Watson, Giula Sandler Altersempfehlung: ab 16