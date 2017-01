ARTE 20:15 bis 21:45 Drama Phoenix D 2014 Nach einer Vorlage von Hubert Monteilhet 2017-01-12 00:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Deutschland im Juni 1945: Schwer verletzt hat Nelly das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Nach einer Gesichtsoperation trifft sie ihren Mann Johnny wieder, der sie nicht erkennt. Er glaubt, dass seine Frau tot ist und engagiert Nelly als Doppelgängerin, um an ihr Erbe zu kommen. Nelly lässt sich darauf ein, um herauszufinden, ob Johnny sie geliebt hat … - Christian Petzolds jüngster Spielfilm basiert auf Motiven des Romans "Der Asche entstiegen" von Hubert Monteilhet. Nach Petzolds erfolgreichem DDR-Drama "Barbara" (2012) sind die Hauptrollen wieder mit Nina Hoss und Ronald Zehrfeld besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Hoss (Nelly Lenz) Ronald Zehrfeld (Johannes) Nina Kunzendorf (Lene Winter) Michael Maertens (Arzt) Imogen Kogge (Elisabeth) Kirsten Block (Wirtin) Felix Römer (Geiger) Originaltitel: Phoenix Regie: Christian Petzold Drehbuch: Christian Petzold, Harun Farocki Kamera: Hans Fromm Musik: Stefan Will Altersempfehlung: ab 12