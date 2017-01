ARTE 13:45 bis 16:00 Actionfilm Airport USA 1970 2017-01-24 13:55 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken An Bord eines Flugzeugs in Richtung Rom bahnt sich eine Katastrophe an. Ein Passagier, der nichts mehr zu verlieren hat, will sich in die Luft sprengen - und die restlichen Fluggäste haben keine andere Wahl, als mit ihm zu sterben. Der Pilot könnte durch eine Notlandung den Tod vieler Menschen verhindern. Die Landebahn des nächsten Flughafens ist jedoch durch eine verunglückte Maschine blockiert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Mel Bakersfeld) Dean Martin (Vernon Demerest) Jean Seberg (Tanya Livingston) Jacqueline Bisset (Gwen Meighen) George Kennedy (Patroni) Helen Hayes (Ada Quonsett) Van Heflin (D.O. Guerrero) Originaltitel: Airport Regie: George Seaton, Henry Hathaway Drehbuch: George Seaton Kamera: Ernest Laszlo Musik: Alfred Newman Altersempfehlung: ab 16