FOX 21:00 bis 21:45 SciFi-Serie Doctor Who Kalter Krieg GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei dem Versuch nach Las Vegas zu reisen, kommen der Doktor und Clara mit der TARDIS vom Kurs ab. So verschlägt es sie ins Jahr 1983, in dem der Kalte Krieg zwischen den Großmächten noch in vollem Gange ist. Auf einem sowjetischen Atom-U-Boot kommt es gerade in dem Augenblick zu einem Störfall, als sich die TARDIS dort materialisiert. Doch der Doktor und Clara sind nicht die einzigen Besucher an Bord des U-Bootes. Die Besatzung hat Kreatur aus dem ewigen Eis geborgen und an Bord genommen. Der Wissenschaftler hält sie für ein eingefrorenes Mammut. Doch in den Tiefen des Eisblocks wartet ein Besucher aus dem All darauf, aufgetaut zu werden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Liam Cunningham (Captain Zhukov) David Warner (Professor Grisenko) Tobias Menzies (Lieutenant Stepashin) Josh O'Connor (Piotr) James Norton (Onegin) Originaltitel: Doctor Who Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Mark Gatiss Kamera: Suzie Lavelle Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12