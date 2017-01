Kinowelt 20:15 bis 22:05 Drama Ich habe keine Angst I, E, GB 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Golden Globe Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Süditalien, Sommer 1978: Der neunjährige Michele spielt mit seiner Schwester Maria und ein paar Freunden an einem verlassenen Gutshaus. Im Erdboden entdeckt er ein tiefes Loch. Er schaut neugierig hinein und macht in der Dunkelheit eine blasse, menschenähnliche Gestalt aus. Michele erschrickt und sucht das Weite. Doch das Wesen im Loch lässt ihm keine Ruhe. Er kehrt zurück und erkennt einen Jungen, der wie ein Hund in der Grube gefangen gehalten wird. Der Junge spricht wirr und ist der festen Überzeugung, bereits tot zu sein. Finsternis, Isolation und Angst haben ihm arg zugesetzt. Michele wagt nicht, mit jemandem darüber zu reden. Er versorgt den Wolfsjungen mit Wasser und Brot. Als er der furchtbaren Wahrheit auf die Spur kommt, muss er all seinen Mut zusammennehmen, um dem Opfer zu helfen. Ein lebensgefährliches Unterfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giuseppe Cristiano (Michele) Mattia Di Pierro (Filippo) Adriana Conserva (Barbara) Fabio Tetta (Teschio) Giulia Matturo (Maria) Stefano Biase (Salvatore) Fabio Antonacci (Remo) Originaltitel: Io non ho paura Regie: Gabriele Salvatores Drehbuch: Niccolò Ammaniti, Francesca Marciano Kamera: Italo Petriccione Musik: Ezio Bosso, Pepo Scherman Altersempfehlung: ab 12