Sport1+ 10:40 bis 12:00 Handball Handball EM Frankreich - Norwegen, 2. Halbfinale Merken Wer holt sich den Titel bei der EHF Euro 2016? Die Französinnen, die in der Hauptrunde Deutschland hinter sich ließen, stehen im Halbfinale Norwegen gegenüber. Großes Ziel ist das Endspiel in Göteborg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball

