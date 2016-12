Sport1+ 07:45 bis 09:05 Handball Handball EM Deutschland - Rumänien, Spiel um Platz 5 Merken Die deutschen Handball-Frauen haben bei der EHF Euro 2016 in Schweden alle überrascht, verpassten aber in der Hauptrunde knapp das Halbfinale. Im Spiel um Platz 5 gegen Rumänien geht es für das Team von Trainer Michael Biegler darum, sich erhobenen Hauptes aus dem Turnier zu verabschieden. Peter Kohl kommentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball