BBC Entertainment 21:00 bis 21:45 Sonstiges Mad Dogs GB 2013 Merken The series begins with the unlucky quartet banged up in a dilapidated prison where they face various forms of interrogation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Beesley (Woody) Nabil Elouahabi (Halim) Philip Glenister (Quinn) Anton Lesser (Alex) Sibongile Mlambo (Detective) Thembalethu Ntuli (Tokoloshe) John Simm (Baxter) Originaltitel: Mad Dogs Regie: Adrian Shergold Drehbuch: Cris Cole