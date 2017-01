BBC Entertainment 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who The Magician's Apprentice GB 2015 Merken When the skies of Earth are frozen by a mysterious alien force, Clara needs her friend. But where is the Doctor, and what is he hiding from? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Nicholas Briggs (Dalek) Michelle Gomez (Missy) Jaye Griffiths (Jac) Clare Higgins (Ohila) Daniel Hoffmann-Gill (Bors) Originaltitel: Doctor Who Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Steven Moffat