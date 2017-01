BBC Entertainment 10:10 bis 10:40 Sonstiges Doctors A Very Reverend Institution GB 2015 Merken Mrs Tembe gets caught up when members of the Women's Institute kidnap the local vicar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Regan (Dr. Niamh Donoghue) Laura Rollins (Ayesha Lee) Lorna Laidlaw (Mrs. Tembe) Joan Blackham (Maureen Whittaker) Claire Rafferty (Ruth Anderton) Hugh Simon (Derek Hogan) Leila Ayad (Maya Philpot) Originaltitel: Doctors Regie: Owen Brenman

