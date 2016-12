Schweiz 2 16:45 bis 17:35 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 368 Der fremde Freund D 2007 Stereo Merken Der ehrgeizige Student Christian Schwab wird in der eigenen Wohnung auf brutale Art und Weise ermordet. Hauptkommissar Schickl und Kollegen ermitteln an der Uni und befragen die Professorin Papst sowie Kommilitonen des Opfers. Dabei finden sie heraus, dass Schwab wenige Tage vor seinem Tod einen heftigen Streit mit dem Marokkaner Ahmad El Mansouri hatte, dem Freund seiner Schwester. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) René Ifrah (Malik Sellal) Ismail Deniz (Ahmad El Mansouri) Irina Wanka (Frau Prof. Papst) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Stephan Valentin Kamera: Tobias Platow, Günther Kanamüller Musik: Arpad Bondy

