Magazin odysso extra Marcelo - Der Weg zurück ins Leben D 2016

Sturz aus 15 Meter Höhe auf den betonierten Schulhof: Der 15-jährige Marcelo wird bei diesem Unfall lebensgefährlich verletzt - Überlebenschance 20 Prozent. Ein SWR Team filmt den spektakulären Rettungseinsatz für eine Reportage über die Unfallklinik Ludwigshafen. Die Dokumentation über diese Notfallrettung ist 2014 mit dem Film- und Fernsehpreis des Hartmannbundes ausgezeichnet worden und dient inzwischen als Schulungsmaterial für angehende Notärzte. Wie aber geht es Marcelo heute? Der ehemalige Mannheimer Schüler ist inzwischen volljährig und kämpft sich mit eisernen Willen in sein neues Leben. Rückschläge inbegriffen. Welche körperlichen Handicaps sind geblieben von den mehrfachen Bein- und Beckenbrüchen? Wie ist es mit der schulischen Ausbildung weitergegangen? Fast dreieinhalb Jahre nach dem Tag, der alles veränderte, spricht der junge Deutsch-Brasilianer über seinen langen Weg zurück ins Leben.

Moderation: Dennis Wilms