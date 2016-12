TV5 16:59 bis 18:00 Sonstiges En direct avec le premier ministre du Canada 2016 Merken Le 12 décembre 2016, un peu plus d'un an après avoir été porté au pouvoir avec un gouvernement majoritaire, le Premier ministre Justin Trudeau répond aux questions de Patrice Roy et des citoyens, par le biais des réseaux sociaux. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrice Roy

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 86 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 41 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 36 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 36 Min.