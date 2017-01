kabel eins 02:10 bis 03:35 Actionfilm Kiss of the Dragon USA, F 2001 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Getarnt als Tourist macht sich Shanghais bester Undercover-Cop Liu Jian auf nach Paris, um der französischen Polizei bei der Festnahme eines chinesischen Drogenbarons zu helfen. Doch sein Pariser Kollege Inspektor Richard stellt ihm eine Falle. Er erschießt kaltblütig den Mafioso und will Liu Jian den Mord anhängen. Doch die Tat wurde von einer Überwachungskamera auf Band festgehalten. Auf eigene Faust versucht Liu Jian das Band zu finden, um seine Unschuld zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jet Li (Liu Jian) Bridget Fonda (Jessica Kamen) Tchéky Karyo (Insp. Richard) Max Ryan (Lupo) Ric Young (Mister Big) Burt Kwouk (Onkel Tai) Laurence Ashley (Aja) Originaltitel: Kiss of the Dragon Regie: Chris Nahon Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Thierry Arbogast Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 16