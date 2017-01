RTS Un 22:25 bis 23:10 Sonstiges Chicago med Cas de conscience USA 2016 Merken Halstead s'occupe d'une patiente atteinte d'un cancer et qui demande à ne pas être réanimée. Reese et l'infirmière April Sexton s'occupent d'un patient sans abri. Quant à Choi, il demande l'aide de Charles pour un patient souffrant de troubles bipolaires... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin) Originaltitel: Chicago Med Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Joshua Hale Fialkov Kamera: Lex DuPont Musik: Atli Örvarsson