Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Manege frei D 1996 Merken Diabetiker Ingo bekommt zu seinem Geburtstag einen Besuch im Zirkus spendiert - auch die Ärzte der Lüders-Klinik und deren Patienten sind eingeladen. Während der Vorstellung hat der zehnjährige Artist Mirko einen Unfall und wird von Markus in die Klinik gebracht, wo er einige Zeit bleiben muss. Der Zirkus zieht aber bereits am nächsten Tag weiter. Von Sehnsucht nach seinen Eltern geplagt, flieht der Junge mit Hilfe seines neuen Freundes Ingo aus der Klinik ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Markus Kampmann) Oliver Grober (Ingo Steffens) Andrea Wildner (Frau Steffens) Horst Janson (Herr Steffens) Alfred Krämer (Mirko) Ralf Lindermann (Dr. Gregor Lüders) Astrid M. Fünderich (Schwester Ina) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Heidi Kranz Kamera: Mike Gast Musik: Günther Fischer