Anixe HD 15:00 bis 16:00 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Alex lernt lachen D 1996 Merken Die krebskranke Alex hat mit ihren elf Jahren schon einiges hinter sich. Doch nun sieht es so aus, als hätte sie ihre Krankheit besiegt. In der Lüders-Klinik holt sie sich ein kleines Stück ihrer verlorenen Kindheit zurück und schließt zarte Bande mit dem gleichaltrigen Tobias. Professor Lüders möchte sich zur Ruhe setzen und hält Markus für den geeigneten Nachfolger. Privat läuft es für den jungen Arzt nicht so gut: Sonja will es noch einmal mit ihrem Mann versuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Dr. Markus Kampmann) Ralf Lindermann (Dr. Georg Lüders) Carin C. Tietze (Sonja) Maria Furtwängler (Dr. Charlotte Weiß) Nadja Toeppel (Alexandra) Monika Baumgartner (Veronika Metz) Hans-Werner Meyer (Wolfram Metz) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Martin Kluger