Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Hallo, Onkel Doc! Ein hoffnungsloser Fall D 1996 Der zwölfjährige Oliver verursacht mit einem gestohlenen Auto in der Heidelberger Innenstadt einen Unfall und wird mit Kopfverletzungen in die Lüderssche Kinderklinik eingeliefert. Dort schließt das verhaltensauffällige Heimkind Freundschaft mit dem Epileptiker Sascha. Als ein Junge seinen Freund wegen der Anfälle hänselt, schlägt Oliver auf ihn ein ... Die Beziehung zwischen Markus und Sonja wird schwierig: Sie möchte mit ihm eine gemeinsame Wohnung beziehen ... Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Reinthaller (Dr. Markus Kampmann) Maria Furtwängler (Dr. Charlotte Weiß) Ralf Lindermann (Dr. Gregor Lüders) Ulrich Matschoss (Prof. Hermann Lüders) Eva Maria Bauer (Oberschwester Hilde Horn) Astrid M. Fünderich (Schwester Ina) Originaltitel: Hallo, Onkel Doc! Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Brigitte Müller