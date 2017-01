RTS Un 23:20 bis 00:00 Sonstiges Chicago med Les liens du sang USA 2016 Untertitel Merken Le Dr Rhodes et Sharon Goodwin s'occupent du cas de deux patients gravement blessés, trouvés dans un avion, sans-papiers et qui risquent d'être expulsés. Pendant ce temps, le Dr Manning ressent ses premières contractions et s'apprête à accoucher. L'accouchement, de cette dernière, s'annonce difficile... Le Dr Reese, quant à elle, s'occupera d'un jeune patient avec de graves problèmes médicaux. Elle se tournera vers le Dr Charles pour l'aider avec ce cas difficile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin) Originaltitel: Chicago Med Regie: Michael Waxman Drehbuch: Will Pascoe Altersempfehlung: ab 12