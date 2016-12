RTS Un 22:10 bis 22:55 Sonstiges Chicago med Le premier jour USA 2015 Untertitel Merken Un train déraille le jour de l'inauguration du nouveau service des urgences du Chicago Med. Le docteur Connor Rhodes, le nouvel urgentiste présent à bord du train, arrive en plein massage cardiaque de Jorge Mendelez qu'il refuse de laisser à Will Hastead, résident du service. Celui-ci prend en charge Gina, inconsciente, mère porteuse du couple Donahue, pendant que Natalie Manning s'occupe de Rachel, une fillette à la jambe cassée qui réclame son papa. April Sexton et Maggie Lockwood, les infirmières, promettent de le retrouver. Après avoir stabilisé Jorge malgré la maladresse de Sarah Reese, l'interne, Rhodes prend en charge Jamie, un jeune homme atteint de mucoviscidose, habitué du Chicago Med. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin) Originaltitel: Chicago Med Regie: Michael Waxman Drehbuch: Andrew Dettmann, Diane Frolov, Andrew Schneider Altersempfehlung: ab 12