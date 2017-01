RTL TVI 23:00 bis 23:50 Sonstiges Suits Le coeur a ses raisons USA 2014 Stereo Merken Louis ne voit plus la vie de la même façon. Après avoir eu un infarctus en plein tribunal, il se décide à demander la main de Sheila. Celle-ci accepte, mais lorsqu'ils évoquent leurs visions respectives du mariage, ils se rendent compte qu'ils n'aspirent pas du tout aux mêmes rêves... Harvey et Mike décident de travailler sur l'affaire de Louis, le temps de son rétablissement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Macht (Harvey Specter) Patrick J. Adams (Mike Ross) Rick Hoffman (Louis Litt) Meghan Markle (Rachel Zane) Sarah Rafferty (Donna Paulsen) Gina Torres (Jessica Pearson) Rob Stewart (Tony Gionopoulos) Originaltitel: Suits Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Aaron Korsh, Erica Lipez Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12