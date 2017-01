RTL TVI 20:20 bis 21:10 Sonstiges Chicago med Héros d'un jour USA 2015 Stereo Merken Une fusillade a lieu dans un cinéma. Les médecins du Chicago Medical Center sont submergés de patients. Ces derniers finiront par découvrir que la fusillade est partie d'une blague faite par un jeune garçon de 17 ans. Pendant ce temps, le Dr Manning et le Dr Charles traitent une patiente avec de graves troubles alimentaires. À la fin de cet épisode, le Dr Rhodes et le Dr Zanetti entament une relation amoureuse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin) Originaltitel: Chicago Med Regie: Donald Petrie Drehbuch: Eli Talbert Altersempfehlung: ab 12