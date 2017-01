RTL TVI 22:40 bis 23:40 Sonstiges Le meilleur pâtissier: Célébrités Stereo Merken "Le Meilleur pâtissier : à vos fourneaux !" reviendra sur les moments forts de la soirée et nous aidera à réaliser les meilleurs gâteaux, grâce notamment aux Masters class des jurés durant lesquelles Mercotte et Cyril Lignac reviendront dans le détail sur les recettes des gâteaux, mais aussi grâce aux Masters class du guest de la soirée qui dévoilera également tous les petits gestes qui font la différence et surtout... les erreurs à ne pas commettre en réalisant à leur tour les recettes de l'émission ! L'émission permettra aussi de découvrir les coulisses du concours, la vie des célébrités en dehors de la tente et dressera le portrait des gagnants avec humour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie