Le meilleur pâtissier: Célébrités Émission 1: Spéciale "fruits" Le classique revisité: La tarte tatin / L'épreuve technique: Le colombier / L'épreuve créative: La pièce montée de tartes Tout le monde connaît la tarte tatin, avec les pommes caramélisées et le démoulage si particulier. Mais les célébrités vont devoir revisiter la tarte tatin avec le fruit de leur choix en gardant la cuisson typique de la tatin ! À la fin du XIXe siècle, des livres de recettes font mention d'un gâteau porte-bonheur très tendance en Provence : Le colombier de Marseille. Ce gâteau aux amandes et au melon, coloré au sirop d'abricot, est parfumé au kirsch avec une colombe en porcelaine dissimulée en son coeur... Les célébrités vont devoir réaliser 3 tartes aux fruits, proposées en étages : une véritable "pièce montée" de tartes avec leurs fruits préférés ! À l'issue de cette épreuve, deux célébrités seront sélectionnées pour la finale. Pièr-Marie Le Moigno est le Chef guest de cette épreuve créative. À bientôt 30 ans, il est l'un des nouveaux chefs pâtissiers les plus cotés de France, tête de file d'une nouvelle génération pleine d'imagination. Passionné et créatif, l'ancien Chef pâtissier du prestigieux palace parisien le 'Park Hyatt Paris Vendôme', retourne à Lorient, pays de ses racines, pour la création de sa propre boutique avec sa compagne, Gaëlle. Une volonté de s'établir sur sa terre d'origine, faire découvrir son univers et également son savoir-faire en proposant des Master class une fois par mois, pour échanger avec les pâtissiers amateurs. Gäste: Alizée, Valérie Bègue, Princess Erika, Alain Bouzigues, Philippe Candeloro, Aymeric Caron, Pièr-Marie Le Moigno