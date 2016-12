RTL TVI 21:10 bis 22:05 Sonstiges Chicago med À tort ou à raison USA 2015 Stereo Merken Lorsqu'une adolescente est retrouvée inconsciente à proximité de l'hôpital après avoir abandonné son bébé tout juste né, Ethan, Natalie et Connor ont des avis très partagés sur la question. Après avoir renvoyé chez lui un patient qui semblait hypocondriaque, Will se voit avec stupéfaction devoir opérer ce même patient en urgence à cause d'un infarctus. Sarah et Charles s'occupent d'une dame âgée qui présente des symptômes de démence sénile. Connor reçoit une visite inattendue. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Gehlfuss (Dr. Will Halstead) Yaya DaCosta (April Sexton) Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) Rachel DiPillo (Sarah Reese) Colin Donnell (Dr. Connor Rhodes) Brian Tee (Dr. Ethan Choi) S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin) Originaltitel: Chicago Med Regie: Fred Berner Drehbuch: Stephen Hootstein Altersempfehlung: ab 12