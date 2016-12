RTL TVI 21:20 bis 23:15 Komödie Nos pires voisins USA 2014 Stereo 20 40 60 80 100 Merken À première vue, les jeunes parents que sont Mac et Kelly Radner vivent le parfait rêve américain,avec leur adorable petite Stella et une maison fraîchement (et difficilement) acquise dans un charmant quartier résidentiel. Ce qui n'empêche pas les jeunes trentenaires de se considérer toujours aussi hype et cool. Pourtant, cette nouvelle étape, dans la vie de ces fêtards pas tout à fait repentis, va s'avérer délicate à gérer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Rogen (Mac Radner) Rose Byrne (Kelly Radner) Elise Vargas (Stella) Brian Huskey (Bill Wazowkowski) Ike Barinholtz (Jimmy) Carla Gallo (Paula) Zac Efron (Teddy Sanders) Originaltitel: Neighbors Regie: Nicholas Stoller Drehbuch: Andrew J. Cohen, Brendan O'Brien Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12