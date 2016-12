OKTO 23:40 bis 00:10 Magazin oktoScout Merken oktoSCOUT präsentiert ein Special über die AKTIONSTAGE: FLUCHT MIGRATION DEMOKRATIE. In Diskussionen und Workshops werden aus theoretischer sowie praxisorientierter Perspektive folgende Fragen behandelt: Welche Potentiale für die Weiterentwicklung der europäischen Demokratien beinhalten diese zivilgesellschaftlichen Aktionen im Zusammenhang mit der jüngsten Fluchtbewegung? Welche Erkenntnisse können aus den historischen Erfahrungen im Zuge der Jugoslawien- Kriege gewonnen werden, aber auch aus den gegenwärtigen in Schweden? Wie verändert die Fluchtbewegung europäische Demokratien und was kann aus den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, die seit dem letzten Jahr in ganz Europa entstanden sind, gelernt werden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: oktoSCOUT