Bundesratssitzung 2016

Der Bundesrat tritt am Dienstag zusammen, um die vielen Themen zu besprechen, die der Nationalrat in den beiden Sitzungstagen eine Woche vorher beschlossen hat. Dazu gehören die Verlängerung der Kronzeugenregelung und Änderungen bei der Notariats- und Rechtsanwaltsordnung. Der Pensionshunderter wird diskutiert, auch ein neues Verkehrspaket steht auf dem Programm. Am Mittwoch setzt der Bundesrat seine Beratungen in einer Aktuellen Stunde mit Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter fort. Außerdem wird Mario Lindner (SPÖ) seine Abschiedsrede als Bundesratspräsident halten. Ihm folgt die Tirolerin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP). Die gelernte Diplom-Gesundheits- und Krankenschwester vertrat ihre Partei ab 2008 im Tiroler Landtag, ein Jahr später wurde sie zur VP-Frauenchefin gewählt. 2013 zog sie als Mitglied des österreichischen Bundesrats in die zweite Parlamentskammer in Wien ein. ORF III Kultur und Information überträgt die Sitzung live. Es kommentieren Christine Mayer-Bohusch, Reiner Reitsamer und Martin Wendel.