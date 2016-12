Nick 11:20 bis 11:40 Trickserie Danger Mouse Gefahr auf Level C GB 2015 Merken Lübke hat die Nase voll, er will Urlaub. Danger Mouse verspricht ihm erholsame Tage ohne Gefahr und Mission. Auf dem Kreuzfahrtschiff spielt Lübke sein Lieblings-Computerspiel. Der Colonel meldet sich und will DM für einen Auftrag gewinnen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Danger Mouse

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:01

Seit 282 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:30

Seit 157 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 102 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 10:15 bis 12:00

Seit 87 Min.