RTL 9 22:45 bis 00:30 Actionfilm Peur bleue USA, AUS 1999 Une équipe de biologistes se livre à des expériences secrètes et dangereuses sur les requins. En effet, le docteur Susan McAlester est persuadée de pouvoir remédier à la dégénérescence du cerveau humain à l'aide de protéines de requins. L'équipe a donc combiné l'ADN de deux grands requins au mépris de l'éthique médicale et de la plus élémentaire prudence. Susan et ses partenaires en font ainsi de terrifiantes machines à tuer. Schauspieler: Saffron Burrows (Dr. Susan McAlester) Samuel L. Jackson (Russell Franklin) Thomas Jane (Carter Blake) Aida Turturro (Brenda Kerns) Jacqueline McKenzie (Janice Higgins) Michael Rapaport (Tom Scoggins) LL Cool J. (Sherman "Priester" Dudley) Originaltitel: Deep Blue Sea Regie: Renny Harlin Drehbuch: Duncan Kennedy, Donna Powers, Wayne Powers Kamera: Stephen Windon Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16