RTL 9 20:40 bis 22:45 Horrorfilm Les dents de la mer 2 USA 1978 20 40 60 80 100 Merken Quatre ans après les désastres causés par le requin blanc, la station balnéaire d'Amity se remet à vivre. Cependant, deux accidents étranges - la découverte du cadavre d'une baleine déchiquetée et la disparition de deux plongeurs qui ne laissent d'autres traces qu'un appareil de plongée trouvé sous leur luxueux yatch - inquiètent de nouveau Martin Brody, le chef de la police. Mais le maire et ses conseillers ne veulent plus entendre parler de requin et ne prêtent pas attention aux histoires de Brody. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Scheider (Police Chief Martin Brody) Lorraine Gary (Ellen Brody) Murray Hamilton (Mayor Larry Vaughn) Joseph Mascolo (Len Peterson) Jeffrey Kramer (Deputy Jeff Hendricks) Collin Wilcox Paxton (Dr. Lureen Elkins) Ann Dusenberry (Tina Wilcox) Originaltitel: Jaws II Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Carl Gottlieb, Howard Sackler, Dorothy Tristan Kamera: Michael Butler Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 16