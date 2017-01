RTL 9 22:45 bis 00:35 Actionfilm The Extremists D, GB, LUX 2002 Timothy Scott Bogart, Mark Mullin 2017-01-21 14:55 20 40 60 80 100 Merken Ian, Will, Mark et Jeffrey ont monté leur propre entreprise pour vivre de leur passion : les sports extrêmes. Ils se rendent ainsi dans les Alpes autrichiennes à la frontière de l'ex-Yougoslavie afin de filmer leurs exploits pour les besoins d'un spot publicitaire. Chloé, médaillée d'or de descente au championnat des Etats-Unis, et deux snow-boarders fous, Kittie et Silo, se joignent à eux. Arrivés sur place, les ennuis commencent. Les chambres qu'ils avaient réservées ne sont plus libres et ils sont contraints de camper sur les sommets, dans un hôtel en construction. La joyeuse troupe ignore qu'elle vient troubler la tranquillité de Pavlov, un criminel de guerre serbe qui se fait passer pour mort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rufus Sewell (Ian) Bridgette Wilson (Chloe) Devon Sawa (Will) Rupert Graves (Jeffrey) Jana Pallaske (Kittie) Joe Absolom (Silo) Heind Ferch (Mark) Originaltitel: Extreme Ops Regie: Christian Duguay Drehbuch: Michael Zaidan Musik: Normand Corbeil, Stanislas Syrewicz