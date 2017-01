RTL 9 20:40 bis 22:45 Actionfilm Vertical Limit USA, D 2000 2017-01-21 16:35 20 40 60 80 100 Merken Lorsque la cordée a dévissé, Peter n'a pas eu le choix : pour sauver la vie de sa s?ur Annie et la sienne, il a coupé la corde qui retenait son père au-dessus du vide... Depuis, Annie et lui ne se voient plus. Il est devenu photographe et parcourt le monde tandis qu'elle poursuit le rêve de leur père : conquérir les plus hauts sommets du monde. Le hasard les réunit au pied du K2 où le richissime Elliot Vaughn organise une expédition. Pour la jeune femme, ce sommet réputé le plus dangereux du monde est un défi. Quelques heures plus tard, le destin frappe à nouveau. A son tour, Annie risque de mourir : avec Vaughn et le guide, elle se retrouve prisonnière d'une crevasse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Peter Garrett) Robin Tunney (Annie Garrett) Stuart Wilson (Royce Garrett) Augie Davis (Aziz) Temuera Morrison (Major Rasul) Roshan Seth (Colonel Amir Salim) Alejandro Valdes-Rochin (Sergeant Asim) Originaltitel: Vertical Limit Regie: Martin Campbell Drehbuch: Robert King, Terry Hayes Kamera: David Tattersall Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12

