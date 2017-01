Cela commence comme beaucoup d'autres légendes urbaines... Une mystérieuse cassette vidéo serait porteuse d'une étrange malédiction: quiconque la visionne est condamné à mourir sept jours plus tard. Mais lorsque quatre adolescents meurent de façon inexpliquée une semaine, jour pour jour, après avoir regardé la cassette, la journaliste Rachel Keller part à la recherche de la vidéo maudite et la visionne. La légende devient alors réalité pour Rachel. Le temps lui est compté: elle n'a plus que sept jours pour déjouer le sortilège du Cercle. In Google-Kalender eintragen