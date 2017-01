RTL 9 22:30 bis 00:05 Sonstiges Rise USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Sadie Blake, une jeune journaliste, se réveille brusquement à la morgue. Elle découvre alors qu'elle n'appartient désormais plus au monde des vivants, mais à celui des vampires. Horrifiée, elle décide de se lancer à la poursuite du monstre responsable de son état et de lui faire payer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Forster (Lloyd) Cameron Richardson (Collette / Frannie) Lucy Liu (Sadie Blake) Allan Rich (Harrison) Samantha Shelton (LA Weekly Editor) Kevin Wheatley (Ethan Mills) Margo Harshman (Tricia Rawlins) Originaltitel: Rise: Blood Hunter Regie: Sebastian Gutierrez Drehbuch: Sebastian Gutierrez Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 18