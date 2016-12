RTL 9 20:40 bis 22:35 Sonstiges La rivière sauvage USA 1994 Merken Absorbé par son travail, Tom délaisse sa femme Gail et leur fils Roarke qui partent en vacances dépités. Spécialiste de rafting, Gail a promis la descente d'une rivière dangereuse à Roarke pour son anniversaire. Au moment du départ, Tom débarque inpromptu, à la grande joie des siens, et fait la connaissance d'un trio, Wade, Terry et leur guide Frank, qui s'apprête à effectuer le même trajet. La famille retrouve Wade et Terry un peu plus tard. Frank les ayant brusquement lâchés, sans expérience, ils demandent à Gail de les piloter. A la radio, on annonce que les auteurs d'un hold-up sanglant, perpétré près de la frontière canadienne, sont activement recherchés... Les deux bateaux naviguent bientôt de concert. Le soir, bivouac collectif. Prévenant avec Gail, Wade sympathise avec Roarke et impose sa bonne humeur, malgré les réticences de Tom. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Gail) Joseph Mazzello (Roarke) David Strathairn (Tom) Kevin Bacon (Wade) Stephanie Sawyer (Willa) John Reilly (Terry) Diane Delano (Ranger) Originaltitel: The River Wild Regie: Curtis Hanson Drehbuch: Denis O'Neill Kamera: Robert Elswit Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12