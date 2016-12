RTL 9 00:00 bis 02:05 Tragikomödie Ecarts de conduite USA 2001 Beverly D'Onofrio 20 40 60 80 100 Merken En 1965, Beverly a 15 ans. Elle rêve de faire des études et d'écrire. Ses professeurs et sa meilleure amie, Fay, savent qu'elle en a le talent, mais une virée avec Ray va, hélas, en décider autrement... Enceinte, la jeune fille est contrainte d'épouser le pauvre garçon. Avec cette union, ses espoirs s'effondrent et son père la rejette. Alors que le bébé grandit et qu'elle économise sou à sou pour reprendre ses études, elle découvre un jour que Ray se drogue et a englouti les économies du ménage. Entre lassitude et désespoir, la jeune femme ne sait plus vers qui se tourner... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drew Barrymore (Beverly Donofrio) Steve Zahn (Ray Hasek) Adam Garcia (Jason) Brittany Murphy (Fay Forrester) Rosie Perez (Shirley Perro) Sara Gilbert (Tina Barr) Peter Facinelli (Tommy Butcher) Originaltitel: Riding in Cars with Boys Regie: Penny Marshall Drehbuch: Beverly D'Onofrio, Morgan Ward Musik: Heitor Pereira, Hans Zimmer