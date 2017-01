France 3 20:55 bis 23:23 Sonstiges Fauteuils d'orchestre 2015 Stereo 16:9 Merken Renaud Capuçon a 40 ans, dont 36 passés avec un violon entre les mains. Il joue avec les plus prestigieux chefs et orchestres du monde, et les plus grandes salles de concert se l'arrachent. En compagnie d'Anne Sinclair, il partage aujourd'hui quelques moments de musique classique. Désireux de soutenir la nouvelle génération, il a invité de très jeunes musiciens comme Daniel Lozakovitj, violoniste virtuose de 15 ans, ou Kit Armstrong, pianiste d'à peine 20 ans qui compose, interprète et dirige. C'est aussi l'occasion d'entendre certains des plus grands solistes internationaux comme la pianiste argentine Martha Argerich, rare à la télévision. Accompagnés par l'Orchestre national de France placé sous la direction de Domingo Hindoyan, tous ces artistes interprètent des oeuvres de Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Mendelssohn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne Sinclair