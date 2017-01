France 3 12:55 bis 13:50 Sonstiges Météo à la carte Stereo Untertitel Live 16:9 Merken "Météo à la carte", le seul magazine quotidien, en direct, consacré à la météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, l'histoire, les activités professionnelles... Un rendez-vous dynamique avec des points météo détaillés, des reportages en régions et des rubriques en plateau. Depuis toujours importante, la météo est devenue existentielle, à un moment de l'histoire où l'homme perd contact avec la nature... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Romejko, Marine Vignes