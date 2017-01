France 3 00:10 bis 01:00 Sonstiges Charlie, le rire en éclats Charlie, le rire en éclats F 2015 Stereo 16:9 Merken Retour sur les éclats de voix, mais aussi les éclats de rire, qui ont jalonné l'histoire de l'hebdomadaire "Charlie Hebdo", connu pour ses caricatures féroces, qui dénonçaient sans cesse l'intolérance religieuse, les magouilles politiciennes et le conformisme des bien-pensants. Des dessinateurs effrontés, épris de liberté, qui ramènent à tous ces artistes qui, depuis la Révolution se sont battus pour la liberté d'expression. Malgré les procès, les interdictions et les menaces, l'équipe de "Charlie Hebdo" n'aura jamais changé le cap de ses positions libertaires. A travers de nombreux témoignages, notamment de Riss, Raphaël Enthoven, ou encore Ludivine Bantigny et Francis Szpiner, le documentaire évoque ces instants joyeux et forts, jusqu'à l'effroi des attentats de janvier 2015. In Google-Kalender eintragen Regie: Yves Riou, Philippe Pouchain