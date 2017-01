France 3 22:40 bis 23:35 Sonstiges The Collection Partie de campagne F, GB 2016 Stereo 16:9 Merken Loin de Paris, le premier cercle de la maison est invité à passer un week-end au château de Trouvier. Dans ce cadre enchanteur, les langues ne tardent pas à se délier, et la famille Sabine se retrouve secouée par de bouleversantes révéléations. De nouvelles alliances, parfois surprenantes, se créent, tandis que certains liens familiaux se défont. A cette occasion, Paul découvre que Charlotte, son employée et maîtresse éconduite et humiliée, peut se révéler bien plus nocive et destructrice que le pire des reporters de journal à scandales. Il convient désormais de se montrer méfiant à l'égard de son entourage... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Coyle (Paul Sabine) Tom Riley (Claude Sabine) Mamie Gummer (Helen Sabine) Frances de la Tour (Yvette Sabine) Jenna Thiam (Nina) Max Deacon (Billy Novak) Irène Jacob (Marianne) Originaltitel: The Collection