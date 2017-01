France 3 15:25 bis 16:05 Sonstiges Rex La dernière enquête de Stocki I, A, D 1996 Stereo 16:9 Merken Rex met en scène une unité de police criminelle à Vienne puis Rome et notamment le duo infaillible d'un inspecteur et de son berger allemand, Rex. Les scénaristes ont traité plusieurs aspects de la criminalité: crimes passionnels, de psychopathes, par accident, crapuleux, mafieux, etc...; et divers problèmes de société occupent également le devant de la scène dans l'un ou l'autre épisode: alcoolisme, violence domestique, addiction au jeu, etc... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Fritz Muliar (Max Koch) Wolf Bachofner (Höllerer) Gerhard Zemann (le docteur Leo Graf) Daniela Gaets (le docteur Koller) Hilde Sochor (Johanna Reichel) Originaltitel: Rex Regie: Oliver Hirschbiegel Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Musik: Gerd Schuller