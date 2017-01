France 3 00:20 bis 02:15 Sonstiges Le monde de Jamy Dans la tête de nos animaux préférés F 2016 Stereo 16:9 Merken Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa sillonnent la France pour tenter de comprendre comment les animaux ont pris une place de choix dans notre histoire et notre quotidien. Dans le Gévaudan, ils invitent à découvrir l'ancêtre du chien : le loup. Puis ils étudient l'instinct de chasseur des chats, avant de soumettre chiens et chats à des tests pour savoir qui, de ces deux compagnons, sont les plus affectueux. Dans le plus grand zoo de France, Jamy et Myriam s'intéressent aux pandas et aux koalas, ainsi qu'aux lamantins, avec lesquels ils plongent. Ils font aussi la connaissance d'un gorille qui vit chez Pierre et Eliane, un couple propriétaire d'un zoo. Des infographies permettent également de mieux comprendre l'intelligence de ces animaux, d'évaluer leur sensibilité et d'observer leurs capacités surprenantes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le monde de Jamy : Au coeur de la faune sauvage Regie: François Ducroux, Bruno Bucher, Stéphane Jobert