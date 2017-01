France 3 20:55 bis 22:53 Sonstiges Des racines et des ailes Passion patrimoine : Le goût du Tarn et de l'Aveyron F Stereo Untertitel 16:9 Merken Carole Gaessler propose de suivre un périple de plus de 200 kilomètres, du sud du Tarn au nord de l'Aveyron, ponctué de rencontres passionnantes. Ainsi, dans le Tarn, Patrick Urbano, géographe, se bat pour préserver le patrimoine. Il survole le département en avion pour répertorier les paysages, ou rejoint Grégory Loaëc, guide à moto, pour sillonner les plus beaux endroits de la Montagne noire. A Castres, Julien Pech, archéologue, navigue sur l'Agoût, sur les traces des tanniers qui vivaient au bord de l'eau. Non loin de là, Patrick Urbano invite à découvrir le Sidobre, le plus grand massif granitique d'Europe. Puis direction Albi, où Frédéric Konéfal, conducteur de trains, est avant tout un passionné de la ligne historique qui relie Albi à Rodez. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carole Gaessler Originaltitel: Des racines et des ailes