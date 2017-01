France 3 20:55 bis 22:23 Sonstiges Meurtres en Bourgogne F 2015 Stereo 16:9 Merken Morgane, jeune chef, spécialiste en cuisine moléculaire, est retrouvée morte dans les forges de Buffon, les poumons explosés à l'azote. Mylène Deville et Frédéric Tessier sont chargés d'élucider ce meurtre sordide. Sous le choc, Alain Malaval, le compagnon de Morgane, ancien policier devenu chef lui aussi, attire pourtant les soupçons de Frédéric. Alors que le duo tente de faire progresser l'enquête, un autre corps est découvert dans les écluses. Le cadavre n'est autre que celui du commissaire Deville, porté disparu des années plus tôt. Or, le commissaire était le père de Mylène. Ces deux affaires, sans rapport apparent, seraient-elles finalement liées ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cristiana Reali (Mylène Deville) Joseph Malerba (Alain Malaval) Marie Vincent (Carole Dupuy) Amaury de Crayencour (Mat) Franck Sémonin (Frédéric Tessier) Laurent Saint-Gérard (Hyppolite de Vaucruse) François Rabette (L'Ingénieur fluvial) Originaltitel: Meurtres en Bourgogne Regie: Jérôme Navarro Drehbuch: Alexandra Deman Musik: Alexandre Jaffray, Gilles Lakoste