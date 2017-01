France 3 21:00 bis 23:00 Sonstiges Au-delà USA 2010 Stereo 16:9 Merken Marie, une journaliste française, a vu la mort de très près lorsqu'elle a échappé de justesse à un gigantesque tsunami. Une expérience dont la jeune femme a du mal à se remettre. George, un ouvrier américain, porte comme un fardeau un don de voyance qui lui permet de communiquer avec les morts. A Londres, Marcus, un collégien, est confronté à l'expérience la plus douloureuse de sa vie, la disparition de son frère jumeau. N'acceptant pas ce coup du sort, Marcus veut à tout prix trouver des réponses à ses interrogations. Chacun de leur côté, George, Marie et Marcus vont tenter de répondre aux questions qui les taraudent et de percer les mystères de l'au-delà... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cécile De France (Marie LeLay) Matt Damon (George Lonegan) Thierry Neuvic (Didier) Richard Kind (Christos) Jay Mohr (Billy) Lindsey Marshal (Jackie) Stéphane Freiss (Guillaume Belcher) Originaltitel: Hereafter Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Peter Morgan Musik: Clint Eastwood Altersempfehlung: ab 12