France 3 14:05 bis 15:40 Sonstiges La flèche brisée USA 1950 Stereo 16:9 Merken L'Arizona en 1870. Le pionnier Tom Jeffords, las des hostilités incessantes entre Blancs et Peaux-Rouges, prend l'initiative d'établir un traité de paix avec les Apaches. Il apprend leur dialecte et entre seul sur le territoire de Cochise. A sa grande surprise, il découvre un peuple paisible, auquel il tente bientôt de s'intégrer. Devenu frère de sang de Cochise, il épouse une jeune princesse, Sonseeahray. Les accords de paix avec les Apaches sont conclus mais, pendant la période probatoire de trois mois préalable à la signature définitive, des Indiens renégats attaquent une diligence. Des Blancs, en représailles, tendent une embuscade dans laquelle périt Sonseeahray... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Tom Jeffords) Debra Paget (Sonseeahray) Will Geer (Ben Slade) Joyce MacKenzie (Terry) Robert Adler (Lonergan, Stage Driver) Chris Willow Bird (Nochalo, Wedding Officiant) Chet Brandenburg (Miner) Originaltitel: Broken Arrow Regie: Delmer Daves Drehbuch: Albert Maltz, Elliott Arnold, Michael Blankfort Musik: Hugo Friedhofer